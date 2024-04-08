«Ростех» начал производить порох из древесной целлюлозы

Заводы «Ростеха» начали производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, недостатка в таком сырье в России нет, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев.

В перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60—70%, отмечает Оздоев.

«Наши специалисты постоянно совершенствуют производственный процесс. В прошлом году предприятия «Ростеха» начали промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья — древесной и льняной целлюлозы», — рассказал он ТАСС.

По оценкам Оздоева, результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что этот порох ничем не уступает традиционному.

В мае прошлого года стало известно, что в России начали серийно выпускать известный мощный снайперский патрон 10,3 × 77 мм Cheytac из полностью отечественных комплектующих.