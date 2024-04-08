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Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см, до 872 см

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Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см, сейчас он составляет 872 см. Опасной считается отметка 930 см, напомнила мэрия Оренбурга.
Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см, до 872 см
  • © МЧС РФ

Уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 783 см (за сутки река прибавила 30 см), опасной считается отметка 870 см.

Что касается реки Чёрной у оренбургского села Краснохолм, её уровень активно снижается: утром 8 апреля он составляет 73 см, за сутки уровень воды здесь снизился на 219 см.

Вечером 7 апреля стало известно, что электроснабжение более 50 домов ограничено в посёлке Старокузнечном в Оренбурге из-за подтопления оборудования.

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