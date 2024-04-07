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Более 50 домов посёлка Старокузнечный в Оренбурге отключено от электричества

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Электроснабжение более 50 домов ограничено в посёлке Старокузнечный в Оренбурге из-за подтопления оборудования.

Об этом говорится в сообщении администрации города.

«Из-за подтопления оборудования, обеспечивающего электроснабжение посёлка Старокузнечный, будет временно ограничена подача электричества в дома по улицам Донгузской (№ 10, 5/1, 5), Открытой (№ 8—14, 14/1, 9, 7), Кленовой (№ 14—24, 8А, 12 А, 12 Б, 2А, 5, 1—1А, 2—8), 1-й Озерной (№ 7А, 7Б, 3), Лагерной (№ 4—14, 5, 5А, 3/2, 1)», — отмечается в сообщении.

Ранее мэрия Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал вырос почти на 10 см.

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