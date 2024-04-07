Массовая вакцинация против гепатита А в Оренбуржье начнётся 9 апреля

С 9 апреля начнётся массовая вакцинация населения Оренбургской области от гепатита А.

Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.

Отмечается, что с 8 апреля с целью профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами.

«Со вторника начнётся массовая вакцинация населения против гепатита А», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что оказание плановой медицинской помощи в пострадавшем от затопления Орске временно приостановлено.