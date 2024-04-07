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Массовая вакцинация против гепатита А в Оренбуржье начнётся 9 апреля

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С 9 апреля начнётся массовая вакцинация населения Оренбургской области от гепатита А.
Массовая вакцинация против гепатита А в Оренбуржье начнётся 9 апреля
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.

Отмечается, что с 8 апреля с целью профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами.

«Со вторника начнётся массовая вакцинация населения против гепатита А», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что оказание плановой медицинской помощи в пострадавшем от затопления Орске временно приостановлено

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