Массовая вакцинация против гепатита А в Оренбуржье начнётся 9 апреля
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.
Отмечается, что с 8 апреля с целью профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами.
«Со вторника начнётся массовая вакцинация населения против гепатита А», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что оказание плановой медицинской помощи в пострадавшем от затопления Орске временно приостановлено.