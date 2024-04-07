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В Орске приостановили оказание плановой медицинской помощи

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Оказание плановой медицинской помощи в пострадавшем от затопления Орске временно приостановлено. Об этом заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
В Орске приостановили оказание плановой медицинской помощи
  • РИА Новости

По её словам, пациентов будут перенаправлять в больницы Новотроицка и Оренбурга. Сейчас в Орске оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь в стационарах.

«Имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет», — приводит ТАСС слова Савиновой.

Ранее сообщалось, что торговые сети бесплатно раздают бутилированную питьевую воду жителям Орска Оренбургской области.

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