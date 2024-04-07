В Орске приостановили оказание плановой медицинской помощи
- РИА Новости
По её словам, пациентов будут перенаправлять в больницы Новотроицка и Оренбурга. Сейчас в Орске оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь в стационарах.
«Имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет», — приводит ТАСС слова Савиновой.
Ранее сообщалось, что торговые сети бесплатно раздают бутилированную питьевую воду жителям Орска Оренбургской области.