МВД: нападение на полицию в Подмосковье совершено при задержании наркосбытчика

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что нападение на полицейских в Подмосковье совершено во время задержания торговца наркотиками.

По её словам, правоохранители во время нападения находились при исполнении служебных обязанностей. Они проводили мероприятия по задержанию наркосбытчика.

Волк добавила, что оба сотрудника полиции получили огнестрельные ранения, один из них умер до прибытия медиков, второй находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.