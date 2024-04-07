RT в Telegram
Подпишись

МВД: нападение на полицию в Подмосковье совершено при задержании наркосбытчика

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что нападение на полицейских в Подмосковье совершено во время задержания торговца наркотиками.
МВД: нападение на полицию в Подмосковье совершено при задержании наркосбытчика
  • РИА Новости

По её словам, правоохранители во время нападения находились при исполнении служебных обязанностей. Они проводили мероприятия по задержанию наркосбытчика.

Волк добавила, что оба сотрудника полиции получили огнестрельные ранения, один из них умер до прибытия медиков, второй находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить