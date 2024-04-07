Минздрав: шесть взрослых и трое детей госпитализированы из-за наводнения в Орске

Из-за наводнения в Орске шесть взрослых и трое детей госпитализированы, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, за медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей.

Кузнецов уточнил, что из них шесть взрослых и трое детей госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.

Остальным помощь оказывается амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город в Орске.