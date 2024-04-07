Минздрав: шесть взрослых и трое детей госпитализированы из-за наводнения в Орске
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, за медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей.
Кузнецов уточнил, что из них шесть взрослых и трое детей госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.
Остальным помощь оказывается амбулаторно.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город в Орске.