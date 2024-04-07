Ущерб жилью от паводка в Оренбуржье предварительно оценили в 21 млрд рублей

Ущерб жилью из-за паводка в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей, заявил замглавы Минстроя России Александр Ломакин.

«С учётом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости одного квадратного метра жилья предварительный объём средств на меры социальной поддержки граждан, чьё жильё утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, из них один ребёнок.

Затопленные районы Орска сняли с беспилотника.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком в Оренбурге остаётся критической.