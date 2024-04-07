Ущерб жилью от паводка в Оренбуржье предварительно оценили в 21 млрд рублей
- РИА Новости
«С учётом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости одного квадратного метра жилья предварительный объём средств на меры социальной поддержки граждан, чьё жильё утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В пунктах временного размещения находятся шесть человек, из них один ребёнок.
Затопленные районы Орска сняли с беспилотника.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком в Оренбурге остаётся критической.