Мэр Салмин: уровень воды в подтопленном Оренбурге в ближайшие дни будет расти
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Об этом он написал в Telegram.
«Паводковая ситуация остаётся критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни её уровень будет только расти», — заявил мэр.
Салмин уточнил, что в районах, которые располагаются в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, вскоре продолжатся отключения электроэнергии.
Он добавил, что нужно немедленно эвакуироваться.
Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске на фоне паводка.