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Мэр Салмин: уровень воды в подтопленном Оренбурге в ближайшие дни будет расти

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Ситуация с паводком в Оренбурге остаётся критической, уровень воды в ближайшие дни будет только расти, сообщил мэр города Сергей Салмин.
Мэр Салмин: уровень воды в подтопленном Оренбурге в ближайшие дни будет расти
  • © МЧС России

Об этом он написал в Telegram.

«Паводковая ситуация остаётся критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни её уровень будет только расти», — заявил мэр.

Салмин уточнил, что в районах, которые располагаются в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, вскоре продолжатся отключения электроэнергии.

Он добавил, что нужно немедленно эвакуироваться.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске на фоне паводка.

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