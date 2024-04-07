Мэр Салмин: уровень воды в подтопленном Оренбурге в ближайшие дни будет расти

Ситуация с паводком в Оренбурге остаётся критической, уровень воды в ближайшие дни будет только расти, сообщил мэр города Сергей Салмин.

Об этом он написал в Telegram.

«Паводковая ситуация остаётся критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни её уровень будет только расти», — заявил мэр.

Салмин уточнил, что в районах, которые располагаются в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, вскоре продолжатся отключения электроэнергии.

Он добавил, что нужно немедленно эвакуироваться.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске на фоне паводка.