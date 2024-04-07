Глава МЧС России Куренков охарактеризовал ситуацию в Орске как критическую

Глава МЧС России Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал», — сказал он.

По словам главы ведомства, подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком в Оренбурге остаётся критической, уровень воды в ближайшие дни будет только расти.

Все школы в Орске Оренбургской области перевели на дистанционное обучение на фоне паводка.