Власти Оренбуржья опровергли слухи о 66 пострадавших из-за паводка

Информация о 66 пострадавших из-за паводка в Орске не соответствует действительности, заявили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Эта информация не соответствует истине. Кроме 18 человек с кишечной инфекцией, никаких других пострадавших от паводка у нас нет. И никаких четырёх погибших у нас нет. Это только два человека, которые были обнаружены про патрулировании», — сообщили в правительстве региона ТАСС.

Собеседница агентства уточнила, что, согласно экспертизе, причиной гибели людей был не паводок.

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