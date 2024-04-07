RT в Telegram
Подпишись

Власти Оренбуржья опровергли слухи о 66 пострадавших из-за паводка

Короткая ссылка
Информация о 66 пострадавших из-за паводка в Орске не соответствует действительности, заявили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Эта информация не соответствует истине. Кроме 18 человек с кишечной инфекцией, никаких других пострадавших от паводка у нас нет. И никаких четырёх погибших у нас нет. Это только два человека, которые были обнаружены про патрулировании», — сообщили в правительстве региона ТАСС.

Собеседница агентства уточнила, что, согласно экспертизе, причиной гибели людей был не паводок.

Ранее в МЧС России назвали сложной ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Казахстан уменьшил водосброс на Актюбинском водохранилище из-за наводнения в Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить