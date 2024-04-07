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Сброс с Актюбинского водохранилища уменьшен из-за наводнения в Оренбуржье

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Казахстан уменьшил водосброс на Актюбинском водохранилище из-за наводнения в Оренбургской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как сказано в сообщении, в результате взаимодействия с Казахстаном из-за ситуации в Оренбургской области было принято решение об уменьшении сброса воды с Актюбинского водохранилища с 600 до 50 куб. м в секунду.

Из Актюбинского водохранилища вытекает река Илек, впадающая в реку Урал, на которой стоит Орск.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.

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