СК завершил расследование дела о надписи на памятнике Владивостокской крепости
Об этом информирует СУ СК России по Приморскому краю.
Как сказано в сообщении, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины, которые обвиняются в осквернении сооружения в общественном месте — объекта культурного наследия.
Как ранее заявил иностранец, который оставил надписи на Поспеловской батарее, он думал, что пишет на обычной стене, и не подозревал, что это памятник.