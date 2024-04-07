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СК завершил расследование дела о надписи на памятнике Владивостокской крепости

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о повреждении памятника Поспеловская батарея, который входит в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке.

Об этом информирует СУ СК России по Приморскому краю.

Как сказано в сообщении, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины, которые обвиняются в осквернении сооружения в общественном месте — объекта культурного наследия.

Как ранее заявил иностранец, который оставил надписи на Поспеловской батарее, он думал, что пишет на обычной стене, и не подозревал, что это памятник.

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