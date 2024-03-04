Во Владивостоке задержали расписавших батарею Владивостокской крепости вандалов
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«Во Владивостоке задержаны подозреваемые в повреждении архитектурного комплекса «Батарея Поспеловская». В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемых установлена», — говорится в заявлении.
Уточняется, что задержанными являются девушка и молодой человек 23 лет. Они уже доставлены в СУ СК России по Приморью для проведения следственных действий.
Ранее СК Приморья возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости.