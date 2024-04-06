МВД подало иск против экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

МВД потребовало взыскать 1,5 млн рублей с бывших полицейских, которых суд ранее признал подбросившими наркотики журналисту Ивану Голунову.

Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, передаёт ТАСС.

«Указанная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда», — отметили в агентстве.

В декабре Мосгорсуд решил взыскать с МВД 1,5 млн рублей в пользу Голунова.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.