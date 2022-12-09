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Мосгорсуд решил взыскать с МВД 1,5 млн рублей в пользу Голунова

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Мосгорсуд постановил удовлетворить иск журналиста Ивана Голунова о взыскании с Министерства внутренних дел России 1,5 млн рублей морального вреда.
Мосгорсуд решил взыскать с МВД 1,5 млн рублей в пользу Голунова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Отмечается, что моральный вред Голунову был причинён бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, сфабриковавшими дело против него.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

Суд приговорил полицейских, участвовавших в задержании Голунова, к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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