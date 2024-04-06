Восемь пунктов выдачи Wildberries приостановили работу в Оренбургской области

Восемь пунктов выдачи Wildberries временно приостановили работу в Оренбургской области на фоне паводка, сроки хранения товаров продлили.

Об этом сообщили в компании.

«На данный момент временно приостановлена работа восьми ПВЗ в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить.

Ранее в МЧС России сообщили, что в затопленном Орске подготовлено 33 пункта временного размещения на 23 тыс. человек.

В результате очередного прорыва дамбы в Орске в возможную зону затопления попадают посёлки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская.