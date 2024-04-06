В посёлке Никель в Орске началась срочная эвакуация жителей
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Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.
«В посёлке Никель Орска проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка», — передаёт сообщение РИА Новости.
Уточняется, что жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам.
Людям сообщают, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома.
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников заявил, что не все жители Орска эвакуировались из опасной зоны в связи с подтоплением.