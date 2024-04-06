В посёлке Никель в Орске началась срочная эвакуация жителей

В посёлке Никель в Орске Оренбургской области из-за паводка началась срочная эвакуация жителей.

Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

«В посёлке Никель Орска проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам.

Людям сообщают, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников заявил, что не все жители Орска эвакуировались из опасной зоны в связи с подтоплением.