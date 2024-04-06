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МЧС: из зоны подтопления в Орске эвакуировались ещё не все жители города

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Не все жители Орска эвакуировались из опасной зоны в связи с подтоплением.
МЧС: из зоны подтопления в Орске эвакуировались ещё не все жители города
  • РИА Новости

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, примерно около получаса заявки не поступают.

«Не все люди, к сожалению, эвакуировались, не все решили оставить небезопасную зону, хотя им предлагалось сделать это, объяснения сотрудники МЧС предоставляли — в связи с чем нужно покинуть опасную зону», — сообщил Ситников.

Спасатели ждут новых заявок на эвакуацию уже к ночи, так как нет ни электричества, ни газа, ни света, сказал он.

Ранее в МЧС России сообщили, что в подтопленном Орске после прорыва дамбы эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребёнок.

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