Жители Оренбургской области рассказали RT о сложной ситуации с затоплениями

Жители Оренбургской области рассказали RT, что в пригороде Оренбурга и Орске сложилась крайне напряжённая ситуация с затоплениями.

Как рассказала RT Виктория из Оренбурга, многие дома в СНТ «Соловушка» (пригород Оренбурга), где живут её родители, затоплены по окна. Вчера их дом залило водой, хотя вход находится в метре над землёй. Людям пришлось эвакуироваться: взяли с собой только самое необходимое. Вещи с первого этажа, которые смогли, подняли на второй.

Сейчас местные жители пишут, что в некоторых районах вода поднялась до уровня груди. Дома, расположенные в низине, сильно затопило.

Другая собеседница RT, Яна, рассказала, что в Старом городе Орска живёт её мама. Дозвониться до неё было тяжело из-за проблем со связью. Есть перебои и с электричеством. Девушка с трудом уговорила маму покинуть дом.

В селе Ивановка рассказали, что к ним на помощь приехали неравнодушные люди на тракторах и лодках. Они вывозят вещи и жителей в безопасное место.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных домов эвакуироваться, пригрозив принудительным вывозом.