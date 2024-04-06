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Мэр Оренбурга потребовал от жителей подтопленных домов эвакуироваться

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Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных домов эвакуироваться, пригрозив принудительным вывозом.
Мэр Оренбурга потребовал от жителей подтопленных домов эвакуироваться
  • © МЧС России

Об этом он написал в своём Telegram.

«В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьёзно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — указал глава города.

Он отметил, что, согласно последним данным на 6 апреля, уровень воды в Урале 855 см, и она будет прибывать.

«Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех  немедленно покинуть дома в зоне подтопления», — подчеркнул Салмин.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 2 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Орске.

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