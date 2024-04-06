Губернатор Паслер: жители Орска единовременно получат по 20 тысяч рублей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие жители Орска единовременно получат по 20 тыс. рублей на человека.

По его словам, при утрате имущества горожане получат от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей на каждого.

Паслер отметил, что сейчас решается вопрос об организации пунктов длительного пребывания.

«Решаем вопрос о создании пунктов длительного пребывания — понятно, что в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. Обязательно обеспечим их всем необходимым», — написал губернатор в Telegram.

Ранее он решил в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка.