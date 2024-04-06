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Губернатор Оренбургской области увеличил выплаты пострадавшим от паводка

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка.
Губернатор Оренбургской области увеличил выплаты пострадавшим от паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», — приводятся слова Паслера.

Вместе с этим губернатор подчеркнул, что первоочередной задачей в настоящий момент является обеспечение эвакуации людей в ПВР или к родственникам, при этом в ПВР должно быть всё необходимое для проживания.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.

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