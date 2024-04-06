Дополнительная группа спасателей МЧС вылетела спецбортом из Подмосковья в Орск
- РИА Новости
«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что на борту самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника, специальное оборудование и т. д.
Ранее жители Оренбургской области рассказали RT об эвакуации из-за паводков.