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Дополнительная группа спасателей МЧС вылетела спецбортом из Подмосковья в Орск

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В МЧС России заявили, что дополнительная группа спасателей ведомства вылетела спецбортом из Подмосковья в Орск.
Дополнительная группа спасателей МЧС вылетела спецбортом из Подмосковья в Орск
  • РИА Новости

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что на борту самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника, специальное оборудование и т. д.

Ранее жители Оренбургской области рассказали RT об эвакуации из-за паводков.

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