Дополнительная группа спасателей МЧС вылетела спецбортом из Подмосковья в Орск

В МЧС России заявили, что дополнительная группа спасателей ведомства вылетела спецбортом из Подмосковья в Орск.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что на борту самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России, а также плавсредства, техника, специальное оборудование и т. д.

Ранее жители Оренбургской области рассказали RT об эвакуации из-за паводков.