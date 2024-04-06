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Выставку «Россия» посетил десятимиллионный гость

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Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость.
Выставку «Россия» посетил десятимиллионный гость
  • РИА Новости

Отмечается, что юбилейным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, приехавший на выставку вместе с супругой Екатериной.

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — рассказал Константин Панфилов. 

Отмечается, что мужчина и его жена получили от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на Русском Севере.

Вместе с этим для юбилейного посетителя проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят юбилейному гостю и его жене проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.

Уточняется, что предыдущую миллионную отметку выставка преодолела 20 марта — девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов родом из Бурятии.

Ранее сообщалось, что был открыт новый набор экскурсоводов для работы на выставке-форуме «Россия».

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