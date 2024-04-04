Открыт новый набор экскурсоводов для работы на выставке-форуме «Россия»

Открыт новый набор экскурсоводов для работы на международной выставке-форуме «Россия».

К участию приглашаются профессиональные гиды, сотрудники музеев и туристско-информационных центров, студенты профильных направлений колледжей и вузов, педагоги и краеведы.

Также стать экскурсоводами могут те, кто хочет проявить себя в данной деятельности: аниматоры, ведущие, специалисты, владеющие иностранными языками, актёры, блогеры от 22 лет.

«Благодарна программе «Больше, чем путешествие» за то, что у меня есть возможность быть полезной гостям выставки «Россия» и своей стране», — поделилась своими эмоциями Юлия Копыч, действующий экскурсовод на выставке из Алтайского края.

Она добавила, что рассказывает посетителям о ярких достижениях и успехах страны. По её словам, это потрясающее чувство.