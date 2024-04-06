Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке

Мэрия Оренбурга заявила, что уровень реки Урал приблизился к опасной отметке.

«По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке», — отмечается в заявлении.

По данным на 08:00, 6 апреля, уровень воды составил 828 см.

«Опасной считается отметка в 930 см», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее глава Орска Василий Козупица ранее сообщил, что уровень реки Урал за несколько часов в некоторых районах превысил 4 м.

Он также сообщил, что вода будет уходить из города в течение полутора-двух недель.