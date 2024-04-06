Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором

Напавший на Андрея Чибиса заявил, что сожалеет о содеянном и готов извиниться перед губернатором Мурманской области.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, на вопрос о том, готов ли он принести извинения перед главой Мурманской области, обвиняемый сначала ответил «нет», но потом сказал «да, да, да, конечно, сделаю», объяснив свой первый отрицательный ответ тем, что сначала не услышал вопроса.

Также сообщается, что после того, как обвиняемого завезли на кровати в палату больницы, где проходит выездное заседание суда, судья Александр Тимченко объявил о том, что заседание пройдёт в закрытом режиме.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую провели после покушения на политика. В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.