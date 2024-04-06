Электросамокаты в России могут оснастить наклейками для контроля движения
Об этом говорится в законопроекте, его концепция обсуждалась в рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ. В ней участвовали депутаты, представители Минтранса, Минпромторга и бизнеса, передаёт ТАСС.
«Для реализации механизмов государственного контроля движения СИМ предлагается размещать уникальный учётный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве», — сказано в документе.
Если соответствующий законопроект будет одобрен, то предполагается, что он вступит в силу 1 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что за год число поддерживающих ограничения для СИМ россиян выросло до 59%.