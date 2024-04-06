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Электросамокаты в России могут оснастить наклейками для контроля движения

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В России средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут оснастить наклейками с QR-кодом и чипами для контроля их движения.

Об этом говорится в законопроекте, его концепция обсуждалась в рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ. В ней участвовали депутаты, представители Минтранса, Минпромторга и бизнеса, передаёт ТАСС.

«Для реализации механизмов государственного контроля движения СИМ предлагается размещать уникальный учётный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве», — сказано в документе.

Если соответствующий законопроект будет одобрен, то предполагается, что он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что за год число поддерживающих ограничения для СИМ россиян выросло до 59%.

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