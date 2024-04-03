За год число поддерживающих ограничения для водителей СИМ россиян выросло до 59%
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Отмечается, что женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (66 и 52% соответственно).
«Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: семь из десяти представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование», — подчёркивается в исследовании.
Согласно опросу, среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.
Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.
Ранее преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать, чтобы использование электросамокатов было безопасным.