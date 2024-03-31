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Россиянам посоветовали не допускать полной разрядки батареи электросамоката

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Анастасия Румянцева
Преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать, чтобы использование электросамокатов было безопасным.

«Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) набирают всё большую популярность у россиян с каждым сезоном. Многие граждане пользуются услугами проката, но огромное количество людей приобретают эти средства передвижения», — отметил эксперт.

По его словам, для продления «жизненного цикла» батареи электросамоката нельзя допускать её полной разрядки.

«Подзаряжать устройство нужно при 10—15% зарядки аккумулятора и минимум до 90%. Использовать нужно только оригинальные зарядные устройства или станции. Если блок питания, поставляемый в комплекте, сгорел или пришёл в негодность, его нужно заменить на точно такой же», — посоветовал специалист.

Он добавил, что в период, когда электросамокат не используется, важно соблюдать правила хранения батареи, указанные в инструкции.

«То есть при плюсовых температурах, ни в коем случае не на балконе, не подвергая воздействию влаги», — подчеркнул Шутов.

Отдельно, по его словам, надо остановиться на случаях, когда на электросамокате передвигаются два человека.

«Во-первых, это чревато снижением его управляемости и смещением центра тяжести: в случае падения риск тяжёлых травм значительно выше. Электросамокаты, как правило, рассчитаны на пользователей весом не более 100 кг, но если регулярно превышать данную величину, то возможна перегрузка аккумулятора и электрической схемы, что ведёт к выходу из строя электронных составляющих СИМ», — заключил Шутов.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях России об основах использования электросамокатов, а также о способах безаварийного вождения таких устройств.

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