В Орске после прорыва дамбы эвакуированы 711 человек

Число жителей Орска Оренбургской области, эвакуированных из-за подтопления части города после прорыва дамбы, увеличилось до 711.

Об этом заявили в пресс-службе правительства региона, передаёт ТАСС.

«Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Орске.

Там, по данным властей, подтоплено более 600 жилых домов, а также 1,4 тыс. приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбургской области выше опасного более чем на 2 м.

Также стало известно, что в некоторых местах Оренбургской области вода поднялась почти на 4 м.