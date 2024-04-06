В Орске после прорыва дамбы эвакуированы 711 человек
Об этом заявили в пресс-службе правительства региона, передаёт ТАСС.
«Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Орске.
Там, по данным властей, подтоплено более 600 жилых домов, а также 1,4 тыс. приусадебных участков.
Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбургской области выше опасного более чем на 2 м.
Также стало известно, что в некоторых местах Оренбургской области вода поднялась почти на 4 м.