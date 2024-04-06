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«Ъ»: поставщика средств защиты для Минобороны обвинили в махинациях

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Поставщика Минобороны обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно публикации по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан глава ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов.

Отмечается, что мужчина подозревается в мошенничестве на 2 млрд руб. при исполнении контракта с Минобороны на 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

В феврале Мещанский суд Москвы отправил под арест президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по уголовному делу о растрате.

Также сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова.

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