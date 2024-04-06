RT в Telegram
Подпишись

Врио главы Просоедов: в Евпатории из-за аварии прекратится подача воды

Короткая ссылка
В Евпатории на западном побережье Крыма устраняют аварию на центральном водоводе, на данный момент прекращена подача воды в город.

Об этом в своём Telegram-канале написал врио главы администрации города Иван Просоедов.

«Устранили локальную аварию в городской сети водоснабжения, но произошёл прорыв в центральном водоводе. В течение часа прекратится подача воды в город», — сказал он.

Просоедов добавил, что завтра в городе организуют подвоз воды, график разместят дополнительно.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных посёлков и СНТ и призвал их эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъёма реки Урал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить