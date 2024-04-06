Врио главы Просоедов: в Евпатории из-за аварии прекратится подача воды

В Евпатории на западном побережье Крыма устраняют аварию на центральном водоводе, на данный момент прекращена подача воды в город.

Об этом в своём Telegram-канале написал врио главы администрации города Иван Просоедов.

«Устранили локальную аварию в городской сети водоснабжения, но произошёл прорыв в центральном водоводе. В течение часа прекратится подача воды в город», — сказал он.

Просоедов добавил, что завтра в городе организуют подвоз воды, график разместят дополнительно.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных посёлков и СНТ и призвал их эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъёма реки Урал.