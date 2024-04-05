Глава Оренбурга призвал жителей посёлков и СНТ эвакуироваться из-за подъёма реки
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В своём Telegram он назвал ситуацию критической, уровень воды за сутки увеличился на 91 см, а сейчас он составляет 778 см.
«Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными», — добавил глава города.
Салмин также сообщил, что электричество и газоснабжение населённых пунктов будет отключено. По его словам, на текущий момент подтоплено более 300 домовладений и 750 участков.
Ранее сообщалось, что МЧС эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске.