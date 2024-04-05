МЧС: около 40 человек находятся в ПВР Орска из-за прорыва дамбы
По данным министерства, принять жителей готовы 12 пунктов временного размещения.
Сообщается, что 240 специалистов и 113 единиц техники устраняют последствия прорыва дамбы. Сотрудники МЧС укрепляют дамбу при помощи 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков.
«МЧС России совместно с представителями местной администрации эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления, маломобильных граждан и пожилых людей выносят на руках», — говорится в заявлении.
Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных посёлков и СНТ эвакуироваться из-за подъёма реки.