RT в Telegram
Подпишись

МЧС: около 40 человек находятся в ПВР Орска из-за прорыва дамбы

Короткая ссылка
В пунктах временного размещения Орска Оренбургской области находятся 40 человек, из них 17 детей. Об этом заявили в МЧС России.

По данным министерства, принять жителей готовы 12 пунктов временного размещения.

Сообщается, что 240 специалистов и 113 единиц техники устраняют последствия прорыва дамбы. Сотрудники МЧС укрепляют дамбу при помощи 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков.

«МЧС России совместно с представителями местной администрации эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления, маломобильных граждан и пожилых людей выносят на руках», — говорится в заявлении.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных посёлков и СНТ эвакуироваться из-за подъёма реки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить