МЧС: около 40 человек находятся в ПВР Орска из-за прорыва дамбы

В пунктах временного размещения Орска Оренбургской области находятся 40 человек, из них 17 детей. Об этом заявили в МЧС России.

По данным министерства, принять жителей готовы 12 пунктов временного размещения. Сообщается, что 240 специалистов и 113 единиц техники устраняют последствия прорыва дамбы. Сотрудники МЧС укрепляют дамбу при помощи 33 большегрузов и пяти фронтальных погрузчиков. «МЧС России совместно с представителями местной администрации эвакуируют жителей из возможной зоны подтопления, маломобильных граждан и пожилых людей выносят на руках», — говорится в заявлении. Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных посёлков и СНТ эвакуироваться из-за подъёма реки.