Три человека, в том числе ребёнок, пострадали при взрыве газа в Дагестане
- РИА Новости
По его словам, площадь ожогов у пострадавших достигает 90%, медики продолжают бороться за жизнь пострадавших.
«То, что произошло, — действительно настоящая трагедия. В обстоятельствах разберутся ответственные органы. Прокуратура и Следственный комитет республики уже организовали проверку», — написал Меликов в Telegram.
В марте сообщалось, что после взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек.