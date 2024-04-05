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Три человека, в том числе ребёнок, пострадали при взрыве газа в Дагестане

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Три жителя Дагестана, в том числе семилетний ребёнок, пострадали в результате взрыва газа, их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов.
Три человека, в том числе ребёнок, пострадали при взрыве газа в Дагестане
  • РИА Новости

По его словам, площадь ожогов у пострадавших достигает 90%, медики продолжают бороться за жизнь пострадавших.

«То, что произошло, — действительно настоящая трагедия. В обстоятельствах разберутся ответственные органы. Прокуратура и Следственный комитет республики уже организовали проверку», — написал Меликов в Telegram.

В марте сообщалось, что после взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек.

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