Три человека, в том числе ребёнок, пострадали при взрыве газа в Дагестане

Три жителя Дагестана, в том числе семилетний ребёнок, пострадали в результате взрыва газа, их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов.

По его словам, площадь ожогов у пострадавших достигает 90%, медики продолжают бороться за жизнь пострадавших.

«То, что произошло, — действительно настоящая трагедия. В обстоятельствах разберутся ответственные органы. Прокуратура и Следственный комитет республики уже организовали проверку», — написал Меликов в Telegram.

В марте сообщалось, что после взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек.