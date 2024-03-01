После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
«Госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
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