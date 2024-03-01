После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек

В результате взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек.

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в селе Бродово Свердловской области 75-летний мужчина умер из-за того, что его насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды.

Четырёхлетнего ребёнка в Ленинградской области госпитализировали с сильным отравлением после того, как он выпил глазные капли.