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После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек

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В результате взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек.
После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в селе Бродово Свердловской области 75-летний мужчина умер из-за того, что его насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды.

Четырёхлетнего ребёнка в Ленинградской области госпитализировали с сильным отравлением после того, как он выпил глазные капли.

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