В Свердловской области пенсионера раздавило насмерть из-за взрыва бака

В селе Бродово Свердловской области 75-летний мужчина умер из-за того, что его насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды.

Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Уточняется, что он вместе с женой лёг спать, однако ночью его супруга проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Женщина успела покинуть помещение, а вот её мужа придавило обрушившейся плитой, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сказал Горелых, женщина была госпитализирована с закрытым переломом лодыжки и ушибами.

По имеющимся данным, незадолго до происшествия пенсионер ремонтировал бак для воды.

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