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Пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток умер в больнице

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Подросток, получивший сильные ожоги при взрыве газа в Дербенте, умер в больнице.
Пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток умер в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минздраве республики.

«После девяти часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти 14-летнего ребёнка, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с самого начала его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, было зафиксировано более 95% поражения поверхности тела.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте пострадали пять человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нарушение техники безопасности вероятной причиной взрыва газа в Дербенте.

Возбуждено уголовное дело.

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