Пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток умер в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минздраве республики.
«После девяти часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти 14-летнего ребёнка, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с самого начала его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, было зафиксировано более 95% поражения поверхности тела.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте пострадали пять человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нарушение техники безопасности вероятной причиной взрыва газа в Дербенте.
Возбуждено уголовное дело.