Глава Дагестана назвал нарушение техники безопасности вероятной причиной взрыва в Дербенте

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нарушение техники безопасности вероятной причиной взрыва газа в Дербенте.

Об этом он написал в своём Telegram.

«К сожалению, это уже второй инцидент с хлопком газа в жилом доме за эту неделю. Все обстоятельства выясняются, но в обоих случаях, по предварительным данным, уже можно сделать вывод о грубом нарушении техники безопасности при обращении с газовым оборудованием», — написал Меликов.

Вместе с этим он добавил, что пострадавшей семье окажут всю необходимую помощь, материальную и психологическую.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте пострадали пять человек.