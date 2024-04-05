В зону затопления в Орске попадают 4258 домов и 10 987 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Сейчас в Орске работают все системы оповещения, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

«В зону затопления попадают 4258 домов и 10 987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей МЧС, прибывших в Орск», — отметили там.

Несмотря на напряжённость ситуации, люди сохраняют

спокойствие и не поддаются панике, подчеркнули в пресс-службе.

Глава Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных посёлков и СНТ и призвал их эвакуироваться в связи с риском возможного подтопления из-за подъёма реки Урал.