Съезд лидеров «Опоры России» состоится в Челябинске

Съезд лидеров «Опоры России» будет проходить в Челябинске в июне. Соответствующей договорённости достигли губернатор Алексей Текслер и президент организации Александр Калинин.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Алексей Текслер выразил надежду, что в ходе съезда, который продлится с 20 по 25 июня, прозвучат полезные предложения, которые будут проанализированы и оперативно использованы в практической работе», — отмечается в сообщении.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве коммерческих организаций области на данный момент составляет 86,1%.

Ранее сообщалось, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы достигло 908 тыс. к марту 2024 года.