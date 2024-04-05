Съезд лидеров «Опоры России» состоится в Челябинске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Алексей Текслер выразил надежду, что в ходе съезда, который продлится с 20 по 25 июня, прозвучат полезные предложения, которые будут проанализированы и оперативно использованы в практической работе», — отмечается в сообщении.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве коммерческих организаций области на данный момент составляет 86,1%.
Ранее сообщалось, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы достигло 908 тыс. к марту 2024 года.