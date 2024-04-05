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Съезд лидеров «Опоры России» состоится в Челябинске

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Съезд лидеров «Опоры России» будет проходить в Челябинске в июне. Соответствующей договорённости достигли губернатор Алексей Текслер и президент организации Александр Калинин.
Съезд лидеров «Опоры России» состоится в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Алексей Текслер выразил надежду, что в ходе съезда, который продлится с 20 по 25 июня, прозвучат полезные предложения, которые будут проанализированы и оперативно использованы в практической работе», — отмечается в сообщении.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве коммерческих организаций области на данный момент составляет 86,1%.

Ранее сообщалось, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы достигло 908 тыс. к марту 2024 года.

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