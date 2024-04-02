Число представителей МСП в Москве выросло на 6,3%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы достигло 908 тыс. к марту 2024 года. Рост за год составил 6,3%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает РИАМО.

«Наиболее активно развивается индивидуальное предпринимательство: за год число таких субъектов выросло на 11% и к началу марта 2024 года превысило 427 тыс. Количество юридических лиц достигло 481 тыс., увеличившись по сравнению с мартом 2023 года на 2,4%», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что 293 тыс. субъектов занимается торговлей. В технической, научной или в профессиональной сфере занято 112,5 тыс. субъектов. В строительстве — 86,1 тыс.

Ранее сообщалось, что количество представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8,5 тыс. с начала года.