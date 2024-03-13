Количество представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8500 с начала года

Зампред правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева выступила на финансовом форуме «Просто капитал» и рассказала о динамике роста числа представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на 8,5 тыс. — сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тыс. субъектов МСП, в том числе 303,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тыс. самозанятых», — заявила Зиновьева.

Она отметила, что почти 30% поступлений в бюджет региона обеспечивают налоговые отчисления МСБ.

«Наша глобальная задача — максимальная поддержка сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия», — добавила министр.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.