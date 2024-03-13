Количество представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8500 с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на 8,5 тыс. — сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тыс. субъектов МСП, в том числе 303,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тыс. самозанятых», — заявила Зиновьева.
Она отметила, что почти 30% поступлений в бюджет региона обеспечивают налоговые отчисления МСБ.
«Наша глобальная задача — максимальная поддержка сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия», — добавила министр.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.