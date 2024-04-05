Минюст признал писателя Михаила Веллера иностранным агентом

Писатель Михаил Веллер включён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Как утверждает министерство, Веллер выступал против специальной военной операции на Украине и призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России.

Сейчас Веллер проживает за пределами Российской Федерации.

Движение «Зов народа» ранее попросило внести Веллера в список экстремистов и террористов, а также завести на него уголовные дела за публичное оправдание и пропаганду терроризма.

Писатель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на «недостаточную помощь» ВСУ со стороны США и оправдал атаки украинских дронов на российские города.

Живущий в Эстонии Веллер назвал позицию администрации Джо Байдена по поводу поставок ВСУ оружия «чрезвычайно мутной». Он пожаловался, что этой помощи «категорически недостаточно».