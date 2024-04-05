Минюст признал писателя Михаила Веллера иностранным агентом
- РИА Новости
Как утверждает министерство, Веллер выступал против специальной военной операции на Украине и призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России.
Сейчас Веллер проживает за пределами Российской Федерации.
Движение «Зов народа» ранее попросило внести Веллера в список экстремистов и террористов, а также завести на него уголовные дела за публичное оправдание и пропаганду терроризма.
Писатель в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на «недостаточную помощь» ВСУ со стороны США и оправдал атаки украинских дронов на российские города.
Живущий в Эстонии Веллер назвал позицию администрации Джо Байдена по поводу поставок ВСУ оружия «чрезвычайно мутной». Он пожаловался, что этой помощи «категорически недостаточно».