«Зов народа» просит внести писателя Михаила Веллера в список экстремистов
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Активисты направили такое письмо генпрокурору и председателю СК.
Писатель ранее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на «недостаточную помощь» ВСУ со стороны США и оправдал атаки украинских дронов на российские города.
Живущий в Эстонии Веллер назвал позицию администрации Джо Байдена по поводу поставок ВСУ оружия «чрезвычайно мутной». Он пожаловался, что этой помощи «категорически недостаточно».