Движение «Зов народа» просит внести писателя Михаила Веллера в список экстремистов и террористов, а также завести на него уголовные дела за публичное оправдание и пропаганду терроризма.

Активисты направили такое письмо генпрокурору и председателю СК.

Писатель ранее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на «недостаточную помощь» ВСУ со стороны США и оправдал атаки украинских дронов на российские города.

Живущий в Эстонии Веллер назвал позицию администрации Джо Байдена по поводу поставок ВСУ оружия «чрезвычайно мутной». Он пожаловался, что этой помощи «категорически недостаточно».