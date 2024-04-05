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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры на 105 млрд рублей к экс-владельцам ЧЭМК

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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд рублей.
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры на 105 млрд рублей к экс-владельцам ЧЭМК
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

Об этом после заседания Арбитражного суда Челябинской области сообщил представитель Генпрокуратуры.

«Исковое заявление удовлетворено», — сказал он журналистам.

Как напоминает РИА Новости, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче России акций трёх заводов: ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы».

Генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» отмечал, что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий. По его словам, общая стоимость превышает 333 млрд рублей. 

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