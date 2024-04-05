Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры на 105 млрд рублей к экс-владельцам ЧЭМК
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Об этом после заседания Арбитражного суда Челябинской области сообщил представитель Генпрокуратуры.
«Исковое заявление удовлетворено», — сказал он журналистам.
Как напоминает РИА Новости, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче России акций трёх заводов: ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы».
Генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» отмечал, что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий. По его словам, общая стоимость превышает 333 млрд рублей.