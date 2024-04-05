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Треть российских автомобилистов меняют зимнюю резину в марте

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Согласно новому исследованию, почти треть российских автомобилистов меняют зимнюю резину в марте, как только на дорогах становится сухо. Большинство респондентов «переобуваются» в начале апреля, а 18% выбирают середину или конец месяца.
Треть российских автомобилистов меняют зимнюю резину в марте
  • Gettyimages.ru
  • © Birdlkportfolio

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито».

«Почти все современные шины являются специализированными: зимние предназначены для использования при постоянных отрицательных температурах, наледи и снеге на дороге. Летние шины обеспечивают полноценное сцепление с дорогой только при стабильных положительных температурах и отсутствии осадков вроде снега и льда на дороге», — заявил Александр Куроптев, старший директор бизнес-направления Автотовары в «Авито».

По его словам, идеальное время для смены шин — когда температура не опускается ниже +5 °С, а на дорогах уже нет снега и льда.

Визуально осматривают машину перед сменой резины 48% россиян. По словам 30%, они обращают внимание на управляемость автомобиля. Ещё 29% консультируются у сотрудников шиномонтажа в момент замены, а 17% меняют шины с определённой периодичностью, независимо от внешнего вида резины.

Ранее директор департамента механического ремонта «Kia АВИЛОН» Вадим Стрельбицкий рассказал, как правильно хранить зимние шины.

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