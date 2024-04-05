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Специалист Шлома рассказал о ситуации на рынке вторичного жилья в Москве

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Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья в Москве.
Специалист Шлома рассказал о ситуации на рынке вторичного жилья в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Yury Fedyaev

«Сейчас многие говорят о том, что цена продажи стала снижаться. По нашим данным, стоимость реально оценённых объектов за три месяца этого года практически не изменилась. Но можно осторожно сказать, что в феврале и марте в наиболее дешёвых районах города (которые всегда первыми показывают коррекцию цен) зафиксировано начало тенденции небольшого удешевления — не более чем на 2%», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Шлома, можно сказать, что наметился тренд медленного снижения цены.

Что касается лета, то если раньше оно было малопродуктивным периодом, когда спрос падал на 30%, то теперь это такой же по результативности сезон, как осень или весна.

«Активность покупателей, конечно, сокращается, но немного, где-то на 10%. В этом году, думаю, летом спрос также будет на 10% ниже, чем в активное время», — заключил эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

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